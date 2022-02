Sachbeschädigung an Pkw

Wer kann Hinweise geben?



In der Nacht zum Sonntag, 13.03.2022, wurden durch unbekannten Täter an einem roten Renault, Typ Captur, welcher in 54411 Hermeskeil, in der Straße, An der alten Brauerei, geparkt war, sämtliche Reifen zerstochen.

Der Schaden wurde auf ca. 400 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Telefon: 06503/91510



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Hermeskeil



Telefon: 06503/915110

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

