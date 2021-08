Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Freitag, 30.07.2021, 19:30 Uhr bis zum Samstag, 31.07.2021, 15:30 Uhr wurde ein parkender schwarzer VW Golf in der Hubertusstraße in Saarburg durch einen unbekannten Täter im Bereich des Fahrzeughecks zerkratzt.



Dies geschah vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes. Der Sachschaden an dem PKW beträgt ca. 500 EUR.

Die Sachbeschädigung wurde durch den Geschädigten erst am 05.08.2021 angezeigt.



Zeugen, die Angaben zu der Tat und/oder einem möglichen Täter machen können, werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Saarburg unter Tel: 06581-91550 zu melden.



