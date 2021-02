Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 18.02.2021, 16:00 Uhr bis Dienstag, dem 23.02.2021, 09:15 Uhr kam es durch einen oder mehrere unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Straße „Bottelter“ in Saarburg.



Kürz oberhalb der Einmündung aus der „Friendensaue“, in Höhe des Anwesens Bottelter Nr. 4, wurde an einem dort geparkten, schwarzen VW FOX, die Motorhaube mit zwei großen Kratzern in Form eines „X“ beschädigt.



Hinweise zur Sache oder zu möglichen Tatverdächtigen erbittet die Polizeidienststelle Saarburg unter Tel.-Nr.: 06581/9155-0.



