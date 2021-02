Saarburg

Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Montag, den 15.02.2021, 17:30 Uhr bis Dienstag, den 16.02.2021, 18:30 Uhr kam es durch einen oder mehrere unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in der Hubertusstraße in Saarburg.