Sachbeschädigung an PKW

Idar-Oberstein / Weierbach (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, dem 29.01.2021, 16:00 Uhr und Samstag, dem 30.01.2021, 13:00 Uhr kam es in der Straße „Am Hessenstein“ im Stadtteil Weierbach zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte die rechte Fahrzeugseite des PKW mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch entstand am Pkw Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



