Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 13:31 Uhr

Hermeskeil

Sachbeschädigung an PKW

In dem Zeitraum vom 03.09.20, 00:00 Uhr bis zum 04.09.20, 05:00 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter schwarzer BMW in der Straße „Frauenrötchen“ in Hermeskeil beschädigt.