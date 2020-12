Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 19:50 Uhr

Zerf

Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, den 30.08.2020, zwischen 01:00 Uhr und 10:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Oberzerf zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW, in deren Zuge die Wischblätter von zwei Scheibenwischern abgerissen wurden.