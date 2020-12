Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 01:41 Uhr

Saarburg

Sachbeschädigung an Pkw

Am 05.08.2020, zwischen 8:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in der Straße „Kruterberg“ zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten schwarzen Audi A4. Der Tatort befindet sich kurz hinter dem Ortsausgang Saarburg in Richtung Stadtteil Krutweiler.