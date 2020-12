Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 22:10 Uhr

Idar-Oberstein

Sachbeschädigung an Motorrad

Am Sonntag, den 23.08.2020 wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:15 Uhr am Sportplatz im Stadtteil Hammerstein ein Motorrad der Marke KTM beschädigt.