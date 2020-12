Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 13:31 Uhr

Die beiden in die Dachfläche integrierten Fenster (sogenannte Oberlichter) wurden vermutlich mittels Steinwürfen, ausgehend vom angrenzenden Sportplatz, derart beschädigt, dass eine aufwendige Reparatur unumgänglich ist. Der entstandene Sachschaden wird nach vorläufigen Schätzungen mindestens 2000 EUR betragen.



Zeugenhinweise bitte an die Polizei Saarburg unter 06587-9155-0 oder pisaarburg@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581/9155-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier

www.pisaarburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell