Sachbeschädigung an mehreren Hochsitzen

Im Zeitraum vom 1. April bis 8. Mai wurden durch bislang unbekannte Täter an mehreren Hochsitzen insgesamt 10 Reifen zerstochen. Die Tatorte liegen außerhalb der Ortslage Berglicht in den Bereichen der sogenannten „Bergerheide“, die sich in der Nähe des Sportplatzes befindet und „In der Perg“ unmittelbar bei einer nahegelegenen Windkraftanlage. Durch die Beschädigungen ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden.



Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann oder etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Morbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Casparby, PK'in



Telefon: 06533/9374-0

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



