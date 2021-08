Sachbeschädigung an Lagerhalle

Morbach OT Gonzerath (ots) – In dem Zeitraum vom Freitag, den 20.08.2021, gegen 16:00 Uhr bis zum Montag, den 23.08.2021, gegen 07:34 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Lagerhaus (ehemaliger EDEKA-Verbrauchermarkt) in der Straße „Am Klettbach 2“ in Gonzerath.