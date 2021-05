Saarburg

Sachbeschädigung an Kfz

In der Nacht vom Samstag, dem 22. auf Sonntag, den 23. Mai 2021, ist es in Saarburg, in der Hubertusstraße, in der Zeit zwischen 22:00 und 08:00 Uhr, zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Pkw gekommen.