Sachbeschädigung an hochwertigem PKW der Marke Mercedes

Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Granastraße in Konz.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 oder an die PW Konz unter Tel: 06501-92680 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550

PKA Backes



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell