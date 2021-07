Trier

Sachbeschädigung an geparkten Pkw in Konz

Am Samstag, den 17.07.2021, zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr kam es in der Lessingstraße in Konz, Höhe der dortigen Cafeteria „Café-Treff“ zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.