Baumholder (ots). In der Nacht vom 14./15.08.2020 zwischen 00.00-09.00 Uhr wurden in der Bahnhofstraße in Baumholder von zwei Fahrzeugen die zum Gehweg hinzeigenden Außenspiegel beschädigt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Baumholder, Tel: 06783/9910 zu melden.



