Konz

Sachbeschädigung an geparktem PKW

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Dienstag, 01.10.2024, im Zeitraum zwischen 14:30 – 18:30 kam es in der Straße Mirabellenweg in Höhe der Hausnummer 17 in Konz-Roscheid zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW.