Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 02:21 Uhr

Im Zeitraum Donnerstag, 13.08.2020, 19.30 Uhr – 20.45 Uhr, beschädigten Unbekannte innerhalb der Ortslage Morbach- Bischhofsdhon, an einem in der Brunnenstraße geparkten Pkw, der Marke Ford, Typ Kuga, die Frontscheibe.

Der Schaden wurde erst am Freitag, dem 14.08.2020, gegen 06.30 Uhr, durch den Geschädigten festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Morbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533 93740

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell