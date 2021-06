Baumholder, Oberstraße

Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Am 16.06.2021, in der Zeit von 18:45 bis 19:15 Uhr wurde an einem in der Oberstraße in Baumholder abgestellten Fahrzeug die Seitenscheibe der Fahrertür durch unbekannte Täter zerstört.