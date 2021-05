Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 02:20 Uhr

Merzkirchen

Sachbeschädigung an Fenster

Am 31.03.2021 kam es in der Zeit von 12:00-20:15 Uhr in Merzkirchen-Körrig in der Trierer Straße zu einer Sachbeschädigung eines Fensters.