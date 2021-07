Idar-Oberstein

Sachbeschädigung an Fahrzeug

In der Nacht vom 21.07.2021 auf den 22.07.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter bei einem schwarzen Nissan, welcher im Barbararing in Idar-Oberstein am Fahrbahnrand abgestellt war, die rechte hintere Seitenscheibe eingeschlagen.