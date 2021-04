Idar-Oberstein

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zwischen dem 12.04.2021 gegen 21:30 Uhr und dem 14.04.2021 um 16:00 Uhr kam es in der Ritterstraße in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Opel Vectra Signum.