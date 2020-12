Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 23:01 Uhr

Birkenfeld/Nahe

Sachbeschädigung an Fahrzeug

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 11.11.2020, 17:30 Uhr und Donnerstag, dem 12.11.2020, 08.30 Uhr wurde Am Prämienmarkt an einem geparkten blauen Dacia linkseitig sowohl der vordere als auch der hintere Reifen zerstochen.