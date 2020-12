Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 04:30 Uhr

Im Zeitraum vom 11.10.2020, 00:30 Uhr bis zum 11.10.2020, 12:00 Uhr ereignete sich im Gasserweg in Oberkirn eine Sachbeschädigung an einem schwarzen Volvo.

Dabei wurde durch einen unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstandes die Fahrerseite des Pkw zerkratzt. Das Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt in der Einfahrt des Geschädigten. Dabei ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell