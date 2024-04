Sachbeschädigung an einer Eingangstür eines Mehrfamilienhauses

Am frühen Sonntagmorgen, dem 31.03.2024, kam es in der Zeit von 01:30 Uhr bis 09:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung der Türzarge einer Hauseingangstür.

Hierzu wurde nach Bewertung der Spurenlage mit dem beschuhten Fuß gegen das Türblatt der betreffenden Tür getreten. Infolge dessen wurde der Schließmechanismus beschädigt. Das Objekt befindet sich in der Trierer Straße, nahe der Freien Tankstelle gelegen. Ein Einbruchsdelikt kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Hermeskeil.



