Trier

Sachbeschädigung an einem Wohnanwesen in Hermeskeil

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Sonntag, dem 14.07.2024 kam es zwischen 00:00 Uhr und 09:40 Uhr in Hermeskeil in der Bergstraße, Höhe Hausnummer 4 zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnanwesen.