Schweich

Sachbeschädigung an einem Schaufenster

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In der Zeit vom Samstag, dem 13.04.2024, 15:00 Uhr, bis zum Sonntag, dem 14.04.2024, 09:30 Uhr, kam es in Schweich zu einer Sachbeschädigung an einer Glasscheibe in der Richtstraße 15. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich mutwillig ein Glasscheibenelement am Fenster eines Reisebüros.