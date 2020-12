Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 18:21 Uhr

Konz

Sachbeschädigung an einem Pkw

In der Zeit von Donnerstag, den 17.09.2020, 16:00 Uhr und Montag, den 21.09.2020, 14:00 Uhr wurde in Konz in der Lindenstraße ein schwarzer Audi beschädigt.