Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 22:01 Uhr

Idar-Oberstein (ots) – Am Abend des 5.August kam es in der Idarer Straße in Idar-Oberstein ST Göttschied zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Audi. Hierbei schlug eine weibliche Person mit der Faust in die Heckscheibe des PKW. Diese zerbrach durch den Schlag. Die Täterin konnte vor Ort aufgrund von Zeugenhinweisen durch die Polizei gestellt werden. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 500EUR.



