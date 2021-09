Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug auf dem Parkplatz der Weiherschleife

Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Aus dem Fahrzeug wurde allerdings anschließend nichts entwendet. Der Täter wurde durch einen Zeugen nach der Tat gefilmt. Hierbei handelte es sich um einen ca. 40 -50 Jahre alten Mann osteuropäischen Phänotyps. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jeans und eine blau-weiße Kappe. Der Täter dürfte in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein, welcher sich ebenfalls dort aufhielt. Dieser soll ebenfalls mittleren Alters sowie gleicher Herkunft sein und trug einen weißen Kapuzenpullover. Zeugen, welche die Personen an der Tatörtlichkeit und/oder im Nahbereich gesehen haben und Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Tel.: 06781/921-0

Mail: piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell