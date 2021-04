Morbach-Hundheim

Sachbeschädigung an einem Fahrrad

Zwischen dem 10.04. und dem 14.04.2021 wurde ein Fahrrad welches an der Burgruine Baldenau in Morbach-Hundheim abgestellt wurde, durch bislang unbekannte Täter in den wasserführenden Burggraben geworfen und hierbei beschädigt.