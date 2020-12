Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 12:40 Uhr

Hermeskeil

Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in Züsch

Züsch (Landkreis Trier-Saarburg) – Am Freitag, dem 14.08.2020 wurde am frühen Morgen, gegen 00:30 Uhr, durch einen unbekannten Täter in Züsch ein Erdgeschossfenster eines Wohnhauses in der Hoffeldstraße beschädigt.