Sachbeschädigung an ehemaliger Gewerbehalle

Idar-Oberstein (ots) – Durch bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum von 27.06.2021, 17:00 Uhr und 28.06.2021, 08:00 Uhr zwei Fenster der ehemaligen Gewerbehalle in der Dr.Liesegang-Straße, Idar-Oberstein mittels Steinen eingeworfen. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von 600 EUR.



Es wird gebeten sachdienliche Hinweise telefonisch an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 weiterzuleiten.



