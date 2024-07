Sachbeschädigung an der Volksbank und Kreissparkasse in Birkenfeld

Am Mittwochmorgen, den 17.07.2024, im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr, kam es an der Volksbank-Filiale in Birkenfeld, sowie der Kreissparkasse Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung im Eingangsbereich.

In der darauffolgenden Nacht vom 17.07.24 auf den 18.07.2024, erfolgte eine weitere Sachbeschädigung durch Steinwurf, wodurch eine Glasscheibe an der Volksbankfiliale beschädigt wurde.



Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06782/991-0, mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



