Baumholder

Sachbeschädigung an der katholischen Kirche in Baumholder

Von Polizeidirektion Trier (ots)

An der katholischen Kirche in Baumholder wurde im Tatzeitraum 26.06.2024 bis 03.07.2024 eine Fensterscheibe, welche in Richtung der Straße „Hinter Haselweg“ zeigt, auf bisher unbekannte Weise eingeworfen.