Morbach

Sachbeschädigung an der IGS Morbach

Am Freitagabend, 01. April gegen 21:45 Uhr hörten zwei Zeugen, die sich in unmittelbarer Nähe zur Integrierten Gesamtschule (IGS) Morbach in der Jahnstraße befanden, wie eine Fensterscheibe an der IGS klirrend zu Bruch ging.