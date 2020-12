Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 20:21 Uhr

Dabei wurde die Regenrinne beschädigt. Weiterhin wurde das Plexiglas an zwei Flachdachfenstern eingeschlagen. In einem Fall fielen Scherben in die darunter liegende Räumlichkeit. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Eventuelle Hinweise auf die Tatverdächtige werden erbeten an die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 065503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell