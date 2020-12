Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 12:21 Uhr

Thalfang

Sachbeschädigung an der Erbeskopf Realschule Plus in Thalfang

In der Nacht vom Freitag den 04.09. auf den Samstag den 05.09.2020 haben bisher unbekannte Täter mehrere Pfosten, einen Lautsprecher und zwei Hinweisschilder auf dem Schulhof der Realschule Plus in Thalfang beschädigt.