Morbach

Sachbeschädigung an der Baldenauhalle

In der Nacht von Samstag, den 27.03.2021 auf Sonntag den 28.03.2021, haben bislang unbekannte Personen an der Baldenauhalle in Morbach, im Bereich des Jugendraum „Teestube“, mehrere Wände und Gegenstände mit Graffiti besprüht.