Idar-Oberstein

Sachbeschädigung an dem Schaufenster des ehemaligen Club P3

In der Zeit von Samstag, den 07.08.2021, auf Sonntag, den 08.08.2021, wurde das Schaufenster des ehemaligen Club P3 in der Poststraße in Idar-Oberstein durch unbekannte Täter beschädigt.