Rhaunen

Sachbeschädigung an Bushaltestelle...Wer kann Hinweise geben?

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Nacht vom 13.10.2024 ca. 20:00 Uhr bis 14.10.2024, ca. 07:30 Uhr kam es an der Bushaltestelle am neuen Kreisverkehr in Rhaunen zu einer Sachbeschädigung.