Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Schweich (ots).



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22. – 23.02.2024, wurde in Schweich eine Seitenscheibe des Bushaltestellenwartehäuschens in der Bernhard-Becker-Straße (Höhe Brunnen)zerstört.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat/zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



