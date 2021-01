Rötsweiler-Nockenthal

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Im Zeitraum zwischen Samstag, 30.01.21, 17 Uhr und Sonntag, 31.01.21, 10:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Schulstraße, Einmündung Hochwaldstraße, in Rötsweiler-Nockenthal begangen.