Sachbeschädigung an Baumaschine

In der Nacht vom 13.10.2021 auf den 14.10.2021 kam es in der Ortsgemeinde Bruchweiler zu einer Sachbeschädigung an einem Bagger.

Der Bagger war zum Tatzeitpunkt an einer Baustelle abgestellt. Am Bagger sind vermutlich gezielt Kabel durchgeschnitten worden, sodass dieser nicht mehr betriebsbereit war.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer: 06781/5610 in Verbindung zu setzen.



