Sachbeschädigung am Wildgatter

Am vergangenen Samstag, dem 29.05.2021, in der Zeit zwischen 18:15 und 19:30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Einzäunung eines Wildgeheges in Kastel-Staadt, Ortsteil Staadt, beschädigt, bzw.

geöffnet, sodass insgesamt 24 Stück Damwild und 4 Stück Rotwild entlaufen konnten. Hierdurch ist erheblicher Sachschaden entstanden.



Das Gehege befindet sich in der Nähe der Verbindungsstraße zwischen Staadt und Kastel an einem Wirtschaftsweg in Richtung der dortigen Klärteiche.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Tat und /oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



