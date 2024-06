Sachbeschädigung am Toilettenhäuschen Grimburg

Am 08.06.2024, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 01:15 Uhr, kam es im Bereich der Hauptstraße in Grimburg, im Rahmen der dort stattfindenden Kirmes, zu einer Sachbeschädigung an einem öffentlichen Toilettenhäuschen.

Hierbei zerstörte der unbekannte Täter ein Waschbecken in der Herrentoilette. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



