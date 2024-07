Sachbeschädigung am Rathaus in Hermeskeil

Am Montag, den 22.07.24 entdeckte eine Mitarbeiterin der VG Hermeskeil an der seitlichen Rathausfassade ein Graffiti und verständigte die Polizei.

Das Graffiti, in der Größe von ca. 30 cm x 50 cm, wurde mit schwarzer Farbe an die Wand gesprüht.



Die Beseitigung der Farbschmiererei wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.



Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510



