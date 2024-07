Sachbeschädigung am Peter-Roth-Platz

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Sachbeschädigung Foto: Polizeidirektion Trier

Trier OT Ehrang (ots) – Am Samstag, 06.07.2024 kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung am Brunnen des Peter-Roth-Platzes in Trier-Ehrang.