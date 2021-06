Sachbeschädigung am Otto-Decker-Denkmal in Idar-Oberstein

Das am Europaplatz/ Dr. helmut-Kohl-Platz in Idar-Oberstein befindliche Otto-Decker-Denkmal wurde vom 17.06.2021 auf den 18.06.2021 durch unbekannte Täter beschädigt und mit Graffiti beschmutzt.

Idar-Oberstein (ots) – Das am Europaplatz/ Dr.-helmut-Kohl-Platz in Idar-Oberstein befindliche Otto-Decker-Denkmal wurde vom 17.06.2021 auf den 18.06.2021 durch unbekannte Täter beschädigt und mit Graffiti beschmutzt.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell