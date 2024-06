Hermeskeil

Sachbeschädigung am Ortsschild von Hermeskeil

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 07.06.2024 auf den 08.06.2024 kam es in der Züscher Straße in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung.